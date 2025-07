Brocchi: "Scelta di Tare e Allegri giustissima: Igli vive lo spogliatoio"

L'ex centrocampista e allenatore rossonero Christian Brocchi ha concesso un'intervista alle colonne di QS e non ha potuto, nel corso della chiacchierata, non parlare del Milan: del suo momento attuale e di quello che ne sarà nel corso della stagione. Le sue dichiarazioni sul club milanista.

Prima Brocchi ha promosso Allegri e Tare: "La scelta di Tare e Allegri per me è giustissima. Credo che Igli sia uno dei ds più bravi in assoluto. L’ho avuto alla Lazio, è un direttore sportivo giovane, ma vecchio stampo, che vive lo spogliatoio e sa di calcio. Allegri è una garanzia, ha le spalle così larghe da poter sopportare i momenti di difficoltà che sicuramente ci saranno, soprattutto all’inizio. La speranza è quella che riescano a prendere i giocatori giusti per percorrere un cammino simile a quello fatto dal Napoli la stagione scorsa, senza coppe. Il Milan può riuscire a dare fastidio"

Poi le sue parole contro il poco impiego dei talenti italiani: "Mi sono stancato di sentire dire che in Italia non abbiamo più talenti, che la Nazionale non riesce più a tirare fuori giocatori di un certo tipo. Quando in finale di Coppa Italia giocano solo tre dei nostri, certamente c'è un problema. Al Milan, che ha sempre avuto uno zoccolo duro di italiani, sono quasi tutti stranieri. Penso che sia il sistema a essere sbagliato, non è vero che non abbiamo più talenti"