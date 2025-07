Leao alla Rai: "Obiettivo tornare a giocare la Champions. Ho tante buone sensazioni su Allegri"

vedi letture

Rafael Leao, attaccante del Milan, si è così espresso a RaiSport da Singapore: “L’obiettivo è tornare a giocare la Champions, non sarà facile perché ci sono squadre molto attrezzate e competitive. Meglio o peggio non avere le coppe europee per poter essere competitivi in campionato? L’aspetto positivo è che giocando una volta a settimana si ha più tempo per lavorare, assimilare i concetti e diventare più squadra. L’aspetto negativo è che non giocando la Champions non giochi grandi partite che tutti vorrebbero giocare”.

Su Allegri:

“Ho tante buone sensazioni sul mister. Si tratta di un allenatore con esperienza che ha già vinto al Milan. Si è mostrato molto vicino a me e penso possa portare tanto al Milan.

Stagione del riscatto?

"Sinceramente non penso tanto a quello. La gente si aspetta sempre di più da me e anche io voglio sempre fare meglio. Quando la squadra sta bene poi le individualità emergono”.