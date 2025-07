Il Napoli apre la sua estate con una sconfitta: vince l'Arezzo 2-0

vedi letture

È solamente calcio d'estate ed era soltanto la prima amichevole della preseason ma fa sempre notizia: il Napoli esce sconfitto 2-0 nel primo test estivo contro l'Arezzo, formazione di Serie C allenata da un ex calciatore azzurro come Christian Bucchi. Una rete per tempo per la formazione toscana che segna nella prima frazione su rigore grazie a Pattarello e nella seconda metà di partita mette la ciliegina sulla torta con il gol di Varela nei minuti finali. Se per gli Azzurri non c'è bisogno di fare allarmismi, la partita può avere un valore molto importante per l'Arezzo che guadagna tanta fiducia anche se solo in una partita a luglio. Grande prestazione degli estremi difensori amaranto Venturi e Trombini.

Il tabellino del match:

NAPOLI (4-3-3): Meret (dal 46′ Contini); Di Lorenzo (dal 46′ Mazzocchi), Marianucci (dal 46′ Rrahmani), Juan Jesus (dal 46′ Beukema), Olivera (dal 46′ Spinazzola); Anguissa (68’Vergara), Hasa (dal 46′ Lobotka), De Bruyne (dal 46′ Raspadori); Zanoli (dal 46′ Zerbin), Lucca (dal 46′ Lukaku), Lang (dal 46′ Neres). All: Conte.

AREZZO (4-3-3): Venturi (dal 46′ Trombini); Renzi (dal 68′ Pulcini), Arena (dal 46’Gilli), Chiosa (dal 46′ Gigli), Coccia (dal 46′ Righetti); Guccione (dal 68′ Ferrara), Damiani (dal 46’Shaka), Sani (dal 46′ Dezi); Tavernelli (dal 46′ Perrotta) (80’Fiore), Concetti (dal 46′ Ravasio), Pattarello (dal 46′ Varela). All: Bucchi

RETI: 38′ Pattarello (A) su calcio di rigore, 90′ Varela (A)