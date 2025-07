Altro dietrofront, niente Wolverhampton: Pubill va all'Atletico Madrid

Gli ultimi giorni di Marc Pubill sono stati un intenso sali e scendi tra voci di mercato, incontri e indiscrezioni. Diversi club si sono interessati al terzino destro dell'Almeria tra cui anche il Milan che aveva addirittura inviato a Barcellona un gruppo dello staff medico per avere sicurezze e certezze in merito al ginocchio che aveva fatto saltare, secondo le comunicazioni ufficiali, il trasferimento del giocatore all'Atalanta nel corso dell'estate di un anno fa. A fermare tutto però è stato Massimiliano Allegri a cui non convinceva il profilo.

Su Pubill allora è tornato a essere in vantaggio il Wolverhampton che da diversi giorni era al lavoro sul giocatore e pensava ormai di avero in pugno, con la possibilità di chiuderlo nelle prossime ore. E invece una nuova svolta raccontata da Matteo Moretto sul suo profilo X: Marc Pubill andrà all'Atletico Madrid. In quella che viene definita un'operazione lampo, i Colchoneros si sono inseriti nelle pieghe della trattativa con il club di Premier League e hanno trovato un accordo con il giocatore che quindi dovrebbe rimanere in Spagna.