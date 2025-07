Colpo del Cagliari: si attende l'ok per le visite mediche di Folurunsho

(ANSA) - CAGLIARI, 21 LUG - Il Cagliari attende il via libera per le visite mediche di Folorunsho: c'è un accordo di massima con il Napoli per il prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. Ma sono in fase di definizione gli ultimi dettagli. La situazione potrebbe sbloccarsi molto presto. E intanto il Cagliari, sfumato Sebastiano Esposito, si butta sugli attaccanti. La società rossoblù sembra aver superato la concorrenza di Genoa e Lecce ed è molto vicino ad Adam Zulevic, slovacco del 2007. Trattative in corso con il Michalovce: il Cagliari punta all'acquisto definitivo. Si tratta di un attaccante centrale di un metro e 94 cm. I suoi gol hanno attirato le attenzioni dei club italiani: ne ha segnato 4 in otto partite in prima squadra dopo averne realizzati 14 in 17 con i pari età. Ancora reparto offensivo. Si sta provando a portare in Sardegna Semih Kilicsoy, attaccante turco del 2005 del Besiktas. Nelle ultime due stagioni ha giocato insieme a Immobile: molto bene nel 2003/04, un po' in calo (in termini di gol realizzati) nello scorso campionato.

Ma è un profilo ritenuto dal Cagliari molto interessante. Si sta lavorando sulla formula del prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. Intanto ritiro agli sgoccioli per la squadra di Pisacane: oggi e domani doppia seduta al campo comunale di Temù. "Tanti ragazzi hanno già interiorizzato il pensiero del mister - spiega ai canali del club Alberto Gallego Lancuentra, collaboratore tecnico di Pisacane -. C'è entusiasmo, fiducia. Il gruppo è ricettivo e curioso. Ed è bello lavorare così, con questa mentalità aperta". Mercoledì amichevole in Austria, a Linz, con il Galatasaray. Quindi il ritorno ad Assemini per proseguire la preparazione anche in vista dell'amichevole, ancora in trasferta, sabato 26 luglio con l'Hannover alla Heinz von Heiden Arena. Sabato 2 agosto nuova sfida internazionale contro il Saint-Etienne, questa volta all'Unipol Domus per il primo trofeo Gigi Riva in memoria della prima gara disputata dai rossoblù in Coppa dei Campioni nel 1970 proprio contro i francesi. (ANSA).