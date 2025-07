Non c'è Chiesa nel Liverpool. Convocato per la tournée un ex Milan

Si riporta di seguito il comunicato ufficiale del Liverpool alla partenza per la tournée in Asia, nella quale, sabato, sfideranno in amichevole anche il Milan: "I Reds sono partiti per l'Asia domenica sera in vista delle partite contro l'AC Milan e lo Yokohama F. Marinos, entrambe visibili in diretta su All Red Video. In precedenza, la squadra di Arne Slot aveva sconfitto lo Stoke City per 5-0 in un'amichevole a porte chiuse presso l'AXA Training Centre.

Squadra: Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Diaz, Szoboszlai, Nunez, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Elliott, Tsimikas, Robertson, Gravenberch, Doak, Woodman, Mamardashvili, Kerkez, Wirtz, Frimpong, Pecsi, Ngumoha, Misciur, Morton, Bradley, Stephenson, Nyoni".