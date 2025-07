Gozzini: "Milano semplice tappa per Estupinan, se come sembra il giocatore raggiungerà la squadra in tournée"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su Pervis Estupinan: "Estupinan seguirà la rotta Brighton-Milano, pronto a firmare un quadriennale rossonero con opzione per il quinto anno. Stipendio da due milioni e mezzo a stagione. Milano potrà essere una semplice tappa, uno scalo tra l’Inghilterra e l’Asia, se come sembra il giocatore raggiungerà la squadra in tournée. Curiosità, la sua ultima partita è stata a maggio scorso contro il Liverpool: maglia da titolare nel successo per tre a due, penultima giornata del campionato inglese. La prima in rossonero? Magari contro i reds, se nel frattempo l’affare si sarà positivamente concluso ed Estupinan sarà già nelle condizioni di mostrarsi ai nuovi tifosi ad Hong Kong nella seconda amichevole di lusso dei rossoneri".

LE CIFRE

Dopo un casting lungo e ferrato il Milan ha finalmente individuato l'erede di Theo Hernandez. Stiamo parlando di Pervis Estupinan, terzino ecuadoregno del Brighton che sbarcherà in Serie A per 17 milioni di euro più 2 di bonus. Classe 1998, prima di finire in Premier League ha girato tanto per la Spagna, dove con il Villarreal ha anche vinto un'Europa League, ma è proprio in Inghilterra che ha trovato la sua dimensione, totalizzando con la maglia dei Seagulls 104 presenze, 5 gol e 14 assist.

In merito a questo tanto atteso rinforzo Tuttosport ha questa mattina titolato nel taglio basso della sua prima pagina "Una freccia per Allegri. Estupinan al Milan". Il giocatore, una svolta sbarcato a Milano e svolto tutto l'iter necessario tra visite, idoneità e firma, partirà subito per l'Asia dove raggiungerà i suoi nuovi compagni in tournée.