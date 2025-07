Condò rivela: "L'agente di Xhaka mi ha chiamato e mi ha parlato di Milan e Juventus"

vedi letture

Paolo Condò, giornalista, si è così espresso a Radio Bianconera su Granit Xhaka, cercato nel recente passato anche dal Milan: "A che punto è la formazione della nuova Juventus? Calcolando che il colpo più importante ovvero Jonathan David, è già stato fatto, la metto al 60% di completezza. Dentro ci metto anche il riscatto di Conceicao, parlo quindi di acquisizioni. Mi aspetto ancora un regista e un difensore laterale, nonostante si parli spesso solo di centrali. Bremer e Gatti comunque non li cambi mai, rappresentano lo zoccolo duro in questa squadra. E' un tipo di difesa che può giocare ogni gara, una coppia centrale di quel livello può giocare sempre. Alle loro spalle metti una riserva, non un titolare alternativo ecco".

Condò fa poi un nome nuovo per le fasce: "Sulle fasce invece vorrei vedere altro. Un nome? E' un giocatore che mi piace tanto e che non capisco come mai il Napoli voglia cedere, anzi è in fase di cessione al Pisa, parlo di Alessio Zerbin: ha fatto un ottimo campionato nel Venezia. Se fossi un club di alta classifica lo prenderei, credo molto in lui. Una parte consistente della mia posta ripeto che la investirei su un regista di alto profilo internazionale. Si parla di Hjulmand, ma a Sky ho detto che Xhaka per me è fortissimo. La persona che cura i suoi interessi mi ha anche chiamato per ringraziarmi, gli ho detto che era solo la mia opinione. E lui mi ha parlato di Milan e Juventus. Ma si parla di almeno 3 settimane fa".