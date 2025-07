Anche il Milan è sulle tracce di Federico Chiesa: ingaggio e formula i nodi da sciogliere

Stando a quanto riportato dai colleghi di Tuttospoirt, anche il Milan sarebbe sulle tracce di Federico Chiesa in questo calciomercato. L'italiano, in uscita dal Liverpool dopo che Arne Slot ha deciso di escludere dalla lista dei convocati per la pre-season, potrebbe diventare un'opportunità per completare la batteria di esterni nel momento in cui dovesse essere piazzato uno tra Samuel Chukwueze e Noah Okafor.

D’altronde Chiesa ha vissuto alcuni degli anni migliori della sua carriera alle dipendenze di Max Allegri, col quale tuttora vanta un ottimo rapporto. Se poi il Liverpool decidesse di aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto, a quel punto Fede potrebbe diventare davvero una tentazione per il Diavolo, a patto che però il giocatore decida di rivedere le proprie pretese economiche.