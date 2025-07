La probabile formazione del Milan di Allegri contro l'Arsenal

Alle ore 13.30 italiane di domani il Milan scenderà in campo per il primo test ufficiale della pre season contro l'Arsenal. L'obiettivo è comunque ben figurare e cominciare a rodare per bene gambe e schemi in vista di una stagione dove l'obiettivo minimo sarà quello di tornare in Champions League, Massimiliano Allegri docet.

Contro i Gunners, però, il tecnico rossonero dovrà fare fronte alle prime assenze, ovvero quelle di Fofana e Jimenez, che si sono fermati per dei leggeri problemi fisici secondo La Gazzetta dello Sport. A fronte di questo la probabile formazione del nuovo Milan di Allegri contro l'Arsenal dovrebbe essere la seguente: Maignan; Saelemaekers, Tomori, Pavlovic, Bartesaghi; Loftus Cheek, Ricci, Musah; Pulisic, Colombo, Leao