Damiani: "Il Milan è una buona squadra, ma servono un paio di rinforzi importanti"

vedi letture

Oscar Damiani, ex calciatore e attuale procuratore, si è così espresso a TMW sul calciomercato in Italia.

Da chi si aspetta rinforzi?

“Dal Milan. Qualcosa dovrà fare. Servono un paio di rinforzi importanti. È una buona squadra ma manca ancora qualcosa".

Lookman uomo mercato. E l'Inter è in pole...

“È un giocatore completo, che fa gol. Tra i migliori in circolazione. Darebbe ancora più forza al reparto offensivo interista”.

L'Atalanta dovrebbe sostituire sia Retegui che Lookman...

“All’Atalanta sono bravi: hanno le idee chiare e vogliono sempre essere protagonisti. Magari prenderanno calciatori che si conoscono meno ma diventeranno i nuovi Lookman e Retegui".

IL PUNTO MERCATO SUL MILAN DALLA GAZZETTA DELLO SPORT

Secondo La Gazzetta dello Sport, il lieto fine per due trattative portate avanti dal Milan è finalmente vicino: sia Ardon Jashari che Pervis Estupinan, infatti, potrebbero aggiungersi al gruppo rossonero attualmente in ritiro in tournée a Singapore: il Milan sta accelerando affinché ciò accada.

Dopo la vittoria di ieri in Supercoppa belga senza lo svizzero non convocato, il Bruges sembra aver abbassato le difese per Jashari: il pressing del Milan ha dato i suoi frutti, anche se il tecnico Hayen sembra l’ultimo a volersi arrendere: "Jashari - ha dichiarato in conferenza tornerà ad allenarsi lunedì (oggi, ndr). La situazione è chiarissima, il club ha rilasciato una dichiarazione precisa sulla questione. Ho piena fiducia nella società che gestirà la situazione correttamente, qualunque cosa accada". Ma, ormai, ci siamo: Jashari potrà presto prendere il primo volo per l'Asia per raggiungere i nuovi compagni. Stesso destino per Estupinan? Il Milan ha già incassato il sì del giocatore al quadriennale rossonero, con stipendio da 2 milioni e mezzo all’anno. E anche sulla cifra del cartellino pare ci sia intesa: dai 23 milioni di euro inizialmente richiesti, il Brighton sembra potersi accontentare di 20 milioni, anche se la seconda offerta del Milan non supera i 15 bonus esclusi.