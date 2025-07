Passerini: "L'idea di Allegri è quella di alternare Modric e Ricci: affiancare il campione a Ricci affinché Ricci impari"

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle scelte di Allegri per il centrocampo: "Qualche riflessione è stata fatta in attesa degli arrivi. L'idea è quella di un centrocampo a tre con titolari differenziati. Per esempio, Modric lo vedremo spesso titolare, ma non è uno da 90 minuti. Il piano base di Allegri prevede Fofana sul centrodestra: lui è una sorta di intoccabile, una garanzia, perché ha dinamismo e corsa. Sul centrosinistra potrebbe giocare Jashari, se arrivasse. E in mezzo? L'idea di Allegri è quella di alternare Modric e Ricci. L'ex Torino è nel pieno dell'età, Modric ha quasi 40 anni. Ma Allegri dice che l'ex Real alzerà il livello tecnico della squadra e l'idea è quella di un Modric che faccia crescere Ricci. Affiancare Modric a Ricci affinché Ricci possa imparare il più possibile dal compagno. Non è da escludere anche la possibilità, soprattutto contro determinate squadre, di un Modric più avanzato con i due mediani Jashari e Fofana".

LA PROBABILE FORMAZIONE DI MILAN-ARSENAL

Alle ore 13.30 italiane di domani il Milan scenderà in campo per il primo test ufficiale della pre season contro l'Arsenal. L'obiettivo è comunque ben figurare e cominciare a rodare per bene gambe e schemi in vista di una stagione dove l'obiettivo minimo sarà quello di tornare in Champions League, Massimiliano Allegri docet.

Contro i Gunners, però, il tecnico rossonero dovrà fare fronte alle prime assenze, ovvero quelle di Fofana e Jimenez, che si sono fermati per dei leggeri problemi fisici secondo La Gazzetta dello Sport. A fronte di questo la probabile formazione del nuovo Milan di Allegri contro l'Arsenal dovrebbe essere la seguente: Maignan; Saelemaekers, Tomori, Pavlovic, Bartesaghi; Loftus Cheek, Ricci, Musah; Pulisic, Colombo, Leao