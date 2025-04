Calamai: "Milan con la Fiorentina ha l'ultima opportunità di dare un senso a questo campionato"

Luca Calamai intervenuto come di consueto nella sua rubrica "Caffè nero bollente" in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato così del momento in casa Fiorentina e in particolare del momento di David De Gea: "Milan-Fiorentina è una gara da grande scenario e quindi da grandi protagonisti. Parlo di David De Gea: contro l'Atalanta non si è neanche sporcato i guantoni, grazie anche al lavoro della difesa".

Poi Calamai continua sulla partita in generale: "Temo che a San Siro il Milan, che ha l'ultima opportunità di dare un senso a questo campionato e mettendo in campo un attacco che ha valori assoluti, possa essere molto più pericoloso. In questo momento, in cui la Fiorentina cerca l'ultimo scatto in avanti, serviranno anche le prodezze, la personalità e la leadership di De Gea, che resta un punto di forza della squadra e che proprio in questi contesti trova gli stimoli in più".