Fofana ieri ha assistito alla partita tra il Milan Esordienti e la sua ex squadra di infanzia

Nella giornata di ieri, al Puma House of Football già Centro Sportivo Vismara, la formazione del Milan Esordienti U12 ha sfidato in amichevole i pari età della formazione francese del JA Drancy. Sugli spalti presente un ospite di eccezione come il centrocampista della prima squadra rossonera Youssouf Fofana, accorso al campo per assistere alla partita: il francese, infatti, nella sua adolescenza ha militato proprio nel Drancy.

Al termine della gara, con grande disponibilità, Fofana si è concesso per foto e due chiacchiere con i giovani calciatori che sono stati protagonisti in campo. Il centrocampista ha militato nel Drancy tra il 2013 e il 2017, dunque dai 14 ai 18 anni. Successivamente è passato alle giovanili dello Strasburgo, con cui ha esordito tra i professionisti.