L'investitura di Capello: "Camarda merita spazio in prima squadra. Ha grande potenziale"

vedi letture

Il Milan è pronto a cambiare visione e modus operandi: dalla prossima estate ci si aspetta, a partire dalla scelta del direttore sportivo e dell'allenatore, una squadra e un club più italiani (leggi qui). Un grandissimo promotore di questa visione è l'ex tecnico del Diavolo Fabio Capello che questa mattina è stato intervistato, come spesso accade, sulle colonne della Gazzetta dello Sport e si è concentrato proprio su questo tema dell'italianità e di quanto sia importante per un club anche di alto livello.

Le parole di Fabio Capello su Francesco Camarda: "Qualcuno di talento i rossoneri ce lo hanno già tra le mani... Ripeto: il mio Milan era pieno di campioni italiani cresciuti in rossonero. Camarda ha il potenziale per fare grandi cose: merita spazio, anche in prima squadra. In Spagna succede, anche nei grandi club".

Poi una battuta su cosa significa per i grandi club: "Giocare per l'Inter, il Milan, la Juventus in Europa, da italiani, significa tantissimo: per prima cosa, difendere anche i colori del proprio paese a livello internazionale".