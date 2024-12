Tomori utile al Milan? Fonseca: "Anche quando non gioca ha un atteggiamento positivo, per me resta un giocatore importante"

Paulo Fonseca così in conferenza stampa pre Roma. Questo un estratto delle sue parole su Fikayo Tomori:

Tomori è ancora utile al Milan? Dopo Kalulu alla Juve aggiungere anche Tomori sarebbe un errore...

"Rispetto il suo punto di vista. Tomori è un grand professionista è importante per la squadra. Giocando o non giocando lavora allo stesso modo e per me è importante. Ha già giocato, è già stato in panchina ma non ha mai cambiato atteggiamento. E questi giocatori per me sono importantissimi nella squadra, non solo chi gioca tutte le partite. E Tomori per me è importante. Non posso dire a nessuno se giocherà domani o di più, ma per me è importantissimo".

