Tonali a Mediaset: "Vincere fa sempre bene, soprattutto in un momento così. Non volevamo prendere gol stasera"

Sandro Tonali ha rilasciato queste parole a Mediaset dopo la vittoria contro il Tottenham:

Sulla vittoria: "Vincere fa sempre bene, soprattutto in un momento così delicato. Siamo felici di questo. Vincere in Champions una partita così dà qualcosa in più. Abbiamo approcciato bene e abbiamo dato tutto".

Sul Tottenham: "Eravamo pronti a tante loro giocate. Siamo entrati subito in partita e abbiamo fatto quello che avevamo preparato in allenamento. Sapevamo le loro giocate".

Sul nuovo modulo: "Prendere gol fa male, quindi tutti facciamo di tutto per non subire gol. Anche oggi abbiamo dato tutto. Non prendere gol ci fa bene, stasera non volevamo prenderne".