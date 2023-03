Tonali a Milan TV: "Dedichiamo la qualificazione ai tifosi, non ci lasciano mai soli"

"Abbiamo fatto il massimo e messo in campo tutto. Era quello che volevamo fare. Siamo felici di questa qualificazione. Quando giochi queste partite sie pieno di adrenalina e emozione. Qualificarsi dopo undici anni è una cosa bella. La stanchezza la sentirò nei prossimi giorni ma non importa".

"Le partite di Champions sono diverse, devi mettere in campo sempre qualcosa in più che devi portarti anche in campionato. E' difficile farlo ma in Champions hai una forza dentro e tutti questi tifosi qui ci hanno dato una grande carica".

Sui quarti di finale

"Adesso è uno scontro, qualunque partita sarà aperta e da giocare. Non ci poniamo obiettivi ma giochiamo solo per il Milan da Milan. Credo che in Europa fischino molto meno però è il calcio. Sono botte normali da campo. Credo che continuerò così".

Sulla dedica

"Sicuramente la prima dedica va ai tifosi, che non ci lasciano mai soli. E' l'unica cosa da dire in questo momento"