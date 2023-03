Tonali a Milan TV: "La voglia di tornare a vincere è tanta e bisogna ricominciare da stasera"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ha parlato al canale telematico rossonero nel pre-partita della Dacia Arena: "Sarà una gara difficile... come sempre contro l'Udinese. Va messo in campo tutto quello che abbiamo, quello che abbiamo preparato. Dobbiamo essere concentrati al 100% per tutta la partita. La voglia di tornare a vincere è tanta e bisogna ricominciare da stasera. L'approccio sarà fondamentale. Noi sappiamo di avere le qualità per fare una partita da Milan. Manca ancora tanto tempo alla Champions... ogni partita è importante. Già stasera potremmo andare alla sosta più tranquilli con una vittoria".