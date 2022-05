Tonali a Sky: "E' la squadra più bella che potessi tifare e in cui potessi giocare".

Intervistato a Sky Sport, Sandro Tonali "E' stata un'estate scombussolata. Ho avuto il primo momento di riposo, poi è partita tutta la festa. Non sapevo il mio futuro, poi non riuscivano a trovare l'accordo, poi Paolo e Ricky hanno fatto di tutto per tenermi".

Sui tifosi: "E' una cosa grande. Vedere oggi questa gente senza vincere è stata la cosa più bella. E' la squadra più bella che potessi tifare e giocare".

Sulle ambizioni: "Non ho vinto niente e spero di intraprendere una carriera vincente".

Ringraziamenti: "Ringrazio la mia ragazza Giulia e la mia famiglia, sono le persone che mi sono state vicine tutto l'anno e anche l'anno scorso. E' stato importante per la mia crescita. Vorre ringraziare tutti i tifosi uno a uno".

Su Ibra: "Ibra non lo sa neanche lui. Io spero che continui con noi, è il migliore che c'è. Prima della partita ci ha dato una grande mano, è stata una settimana intensa e nervosa, dove ci giocavamo due anni e mezzo di percorso. Con la sua esperienza ha saputo tenere a bada l'ambiente. Speriamo resti con noi non solo un anno".

Sulla fascia: "Non lo so, non è una cosa che penso adesso. Ora voglio passare un anno da campione d'Italia, divertirmi e riposare".