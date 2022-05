Tonali: "Chiamerò Gattuso, so che è felice che il Milan sia tornato a vincere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali ha parlato così alla Gazzetta dello Sport: "Il messaggio più bello ricevuto e quello che manderò? Mia nonna che viene a San Siro per Milan-Atalanta non è un messaggio, ma un gesto che mi ha fatto felice. Il mio telefono è in tilt, appena lo sblocco chiamerò per primo Gattuso: so che è felice che il Milan sia tornato a vincere".