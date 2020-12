Tonali, con la Lazio superati i mille minuti in stagione

Sandro Tonali, impiegato per l'intera sfida contro la Lazio, ha superato i 1000 minuti complessivi in stagione. L'ex Brescia è stato utilizzato per 1065' in tutte le competizioni, risultando anche il più schierato tra i nuovi arrivati del mercato estivo/autunnale. Un dato importante che testimonia come il classe 2000, nonostante una partenza diesel, sta progressivamente trovando il suo posto nel Milan.