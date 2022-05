Tonali: "Da tifoso ho già visto questi momenti, nel 2011 avevo aspettato la squadra"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali ha rilasciato una lunga intervista a Dazn poco prima della parata cittadina di lunedì. Ecco le sue dichirazioni integrali:

Sull'attaccamento alla maglia: "E' molto alto, quando vinci cambia tutto. A Reggio Emilia c'erano tanti tifosi, ma abbiamo capito quello che avevamo fatto solo quando siamo tornati a Milano. Da tifoso ho già vissuto questi momenti, nel 2011 avevo aspettato la squadra e quindi so cosa vuol dire. Sono grandi emozioni che non capitano spesso. Non ho voluto fare video, ma ho deciso di vivere questi momenti e me li terrò sempre con me".