Tonali: "Dobbiamo pensare poco all'avversario e fare la nostra partita"

Sandro Tonali è intervenuto alla vigilia di Atletico Madrid-Milan, commentando la sfida che attende i rossoneri: "Dobbiamo affrontare la partita pensando poco all'avversario, lo abbiamo studiato tanto, ma dobbiamo pensare a fare la nostra partita. E' un avversario forte, non dobbiamo preoccuparci più di tanto di loro, ma dare tutto quello che abbiamo. Giocare in casa ti aiuta sempre, succede anche noi a San Siro con i nostri tifosi. Non so se c'è una favorita domani, però è vero che giocare in casa con la spinta dei propri tifosi ti può aiutare".