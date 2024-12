Tonali, Riso fa chiarezza: "Non sta considerando il ritorno in Serie A, è felice al Newcastle: qui è un idolo per i tifosi"

Nel pomeriggio Giuseppe Riso, agente di Sandro Tonali, ha parlato in esclusiva con Fabrizio Romano per fare chiarezza sulle voci uscite nel pomeriggio (clicca qui) sul centrocampista lodigiano. Queste le sue dichiarazioni: "Assolutamente Sandro non sta considerando un ritorno in Serie A. È felice al Newcastle ed è felice di giocare nel miglior campionato nel modno. È un idolo per i tifosi del Newcastle che l'hanno supportato in ogni momento".