Gazzetta - Tonali, mal d'Inghilterra: Sandro vorrebbe tornare in Italia. Ma c'è l'ostacolo ingaggio

vedi letture

Sandro Tonali, riporta Carlo Laudisa sull'edizione online de La Gazzetta dello Sport, non si sente più bene a Newcastle, nonostante il contratto fino al 2028. Il centrocampista, rientrato dalla squalifica lunga un anno a fine agosto, ha trovato molta più soddisfazione con l'Italia di Spalletti, tra partite da titolare e ottime prestazioni, che con il club inglese, che ormai due estati fa l'ha prelevato dal Milan per 58,9 mln di bonus più una percentuale sulla futura rivendita.

Si legge sulla rosea che il centrocampista lodigiano sognerebbe il ritorno in rossonero, non avendo mai nascosto la sua fede calcistica proprio per il Milan. In questi mesi Howe, allenatore dei Magpies, lo tiene un po' ai margini: delle sue 13 presenza in Premier ben 7 arrivano partendo dalla panchina, per un totale di 650 minuti totali. Non abbastanza per le sue ambizioni, così come l'attuale stato di forma della squadra inglese, dodicesima in classifica in Premier League.

Visto quanto ha investito il Newcastle per portarlo in Inghilterra un suo eventuale trasferimento potrebbe avvenire solo in prestito, ma è tutto da vedere che la proprietà (PIF) vada incontro ai desideri del calciatore. A questa incognita si aggiunge il problema dell'ingaggio: Tonali percepisce circa 9 milioni di euro netti all'anno, una cifra inavvicinabile per i club italiani. I pruriti del centrocampista hanno ovviamente fatto drizzare le antenne a Milan, Inter e Juventus, ma in questo momento lo scoglio economico è troppo alto per tutti.