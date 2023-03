Tonali: "Sognavo il Milan, il primo anno è stato difficile. Ho parlato tanto con Pioli"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Sandro Tonali, intervistato da DAZN, ha commentato così il suo arrivo al Milan: "Sull'arrivo Nell'estate 2020 avevo parlato tanto con mia mamma, la mia ragazza e il mio procuratore, sognavo il Milan. I primi giorni sono stati un delirio. Il primo anno è stato difficile: dividere l'essere tifoso e giocatore non è stato semplice, però dopo un periodo di assestamento ce l'ho fatta. All'inizio era un peso indossare questa maglia, mi trovavo in un posto in cui dovevo cercare di non deludere.