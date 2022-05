MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di DAZN, Sandro Tonali ha rilasciato queste parole sul suo compagno di squadra Alessandro Florenzi: "Ci ha dato un'energia in più, è uno che non si spegne mai. Lui, come Ibra, Kjaer e Giroud, ci ha parlato tanto prima delle partite. Nelle ultime gare, soprattutto, ci hanno aiutato tanto".