Toni: "Al Milan servono giocatori pronti. Guirassy è abituato a fare bene, ma non a vincere per forza"

Intervistato da Tuttosport, Luca Toni, ex attaccante, ha rilasciato queste parole su Serhou Guirassy, centravanti dello Stoccarda che piace tanto al Milan: "Se Guirassy è da Milan? Sicuramente parliamo di un bel giocatore. Però la prossima stagione cambia tutto. Da quello che ho capito il Milan vuole cercare di tornare a vincere, quindi servono giocatori già pronti per combattere lo strapotere dell’Inter.

Bisogna vedere se Guirassy avrà un impatto importante appena si ambienta, perché un conto è giocare in Bundesliga, un altro in Italia, soprattutto nel Milan. Guirassy è abituato a fare bene, ma non a vincere per forza".