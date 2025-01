Toni: "Conceiçao e Calabria hanno sbagliato entrambi. Episodio da evitare e brutto da vedere"

Luca Toni, ex attaccante, presente negli studi di DAZN, ha commentato così la lite tra Sergio Conceiçao e Davide Calabria: "E' stata una scenata da evitare. Ha sbagliato Calabria, che è il capitano e ha avuto una brutta reazione dopo il cambio. Ormai sai che si vede tutto quello che uno fa dopo una sostituzione. Conceiçao ha tanta tensione addosso, ma ha sbagliato anche lui a farlo in mezzo al campo, è stato sicuramente peggio. La cosa sembra essere rientrata, ma è stata una cosa che andava evitata e brutta da vedere".

Queste le parole a DAZN di Calabria sull'accaduto: "Sinceramente sono cose da campo: un malinteso tra noi due, ci tenevamo a questa partita. L'adrenalina era bella alta e ci siamo chiariti, non abbiamo capito una cosa a vicenda. Abbiamo sistemato le cose: non sarà la prima nè l'ultima volta che si vede. Cosa comune nel calcio. Chiedo anche scusa perchè non è una cosa bella. La cosa piùimportante è la squadra e aver ribaltato la partita".