Toni sulla lotta scudetto: “Inter e Napoli molto più forti, ma il Milan sarà pronto ad approfittare”

Al termine della settima giornata di Serie A, dopo la vittoria del Milan contro la Fiorentina e le sconfitte di Napoli e Roma, i rossoneri si trovano in vetta alla classifica a +1 dalle 3 inseguitrici (Inter, Napoli e Roma). Come ripetuto più e più volte anche da Massimiliano Allegri, l'obiettivo è assolutamente il quarto posto per la qualificazione in Champiosn League, ma è chiaro che tra giornalisti e opinionisti si parla anche di possibilità per il Milan di vincere lo scudetto. Durante l’ultima puntata del podcast “Aura Sport”, l’ex attaccante Luca Toni ha parlato della lotta scudetto e di chi secondo lui è la squadra più forte e quella da battere. Queste le sue parole:

“L’Inter e il Napoli sono molto più forti del Milan però abbiamo visto negli ultimi anni tanti campionati vinti non dalla squadra più forte. Quindi il Milan con un allenatore quadrato, bravo, che riesce a ottenere il massimo dalla squadra che ha a disposizione, perchè la prima cosa che ha fatto è stata sistemare la difesa. Ha visto che giocare con due centrali faceva fatica e allora è passato a tre centrali. A Modric che giocando una volta a settimana dopo che per una vita ha giocato 3 partite a settimana, può giocare fino a 50 anni visto il livello del nostro campionato. Il Milan primo in classifica con l’assenza dei gol del centravanti, è un Milan che può stare li ed aspettare che sbagliano le prime due”.