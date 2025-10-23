Biasin estasiato da Modric: “Così non me lo aspettavo. È arrivato qui con una missione precisa”

Nell’ultima puntata di “È sempre derby”, Fabrizio Biasin ha parlato di Luka Modric, centrocampista rossonero che sta regalando delle prestazioni sempre più esemplari partita dopo partita. Di seguito le parole del giornalista di fede nerazzurra che nonostante sapesse della qualità e del campione che è Luka, è rimasto comunque sorpreso sotto certi aspetti.

“Penso che non sia mai bello comprare giocatori di 35/40 anni ma esistono le eccezioni. Né esistono poche e intelligenti e Modric è uno di queste. Stiamo parlando di un giocatore superiore, un giocatore che ha fatto la storia del calcio negli ultimi 20 anni ed è arrivato con la sua capacità di essere presente prima ancora che con i piedi con la testa. Lui non è qua per rubare lo stipendio, lui qua ha una missione che è dare il massimo per la squadra che tra l’altro ha detto di tifare e per andare al mondiale l’anno prossimo. Rispetto a questo tipo di impostazione resto comunque sorpreso perchè si immaginavo potesse fare bene, ma mi ha sorpreso la sua capacità di essere presente per 90 minuti in tutte le partite. Gli scatti e i recuperi al 90’ non te li aspetti da un quarantenne”.