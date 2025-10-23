MN - Ballo-Touré sicuro sull'amico Maignan: "Rimarrà al Milan"
Fodé Ballo-Touré si è raccontato a cuore aperto al giornalista Alessandro Schiavone in esclusiva per MilanNews.it. In rossonero dal 2021 all'estate 2024, con una parantesi in prestito al Fulham nel 2023/24, l'ex terzino del Milan ha collezionato 26 presenza segnando una rete pesante, quella all'Empoli di tre anni fa che è valsa la vittoria per la squadra allenata da Pioli. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:
Il Milan dei quattro francesi capolista in Serie A a fine ottobre può rimanere lassù fino a fine maggio?
"Sì, il Milan vincerà lo Scudetto, lo vincerà (sorride convinto, ndr). Sono certo che trionferà. Ho visto le partite e la squadra è forte e gioca bene. Poi il gruppo è unito e arriverà primo".
Il suo amico Alexis Saelemaekers festeggiò come un pazzo il suo gol vittoria a Empoli su Instagram due anni fa. Sorpreso dalla sua ascesa fulminea? Modric e Nkunku hanno segnato i loro primi gol in rossonero su un suo assist...
"Ma quale sorpresa? Alexis è un ottimo giocatore e lo è sempre stato. Ha colto la sua opportunità e ora sta dimostrando il suo talento".
I milanisti si chiedono cosa farà Mike Maignan l'estate prossima.
"Rimarrà al Milan".
