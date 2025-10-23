MN - Loftus non ce la fa, convocato nuovamente il 2007 Sala

Oggi alle 17:53News
di Manuel Del Vecchio
fonte di Antonio Vitiello

Loftus-Cheek non sarà a disposizione per Milan-Pisa di domani sera, con l'inglese è ancora alle prese con qualche fastidio dato dall'affaticamento muscolare accusato la settimana scorsa. Al suo posto, apprende la redazione di MilanNews.it, verrà convocato il centrocampista classe 2007 Emanuele Sala, proprio come successo contro la Fiorentina.

MILAN-PISA, LA PROBABILE FORMAZIONE
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao.