Viviano: "Se si vuole essere negativi ti dico che con la Fiorentina il Milan ha fatto fatica a mettere in campo una formazione, e questo è un dato"

vedi letture

La classifica di Serie A recita Milan al primo posto in solitaria, cosa che non accadeva dal lontano ottobre 2023 dopo il famoso Genoa-Milan 0-1 finito con Giroud in porta e rossoneri in 10 per l'espulsione di Mike Maignan. Lo sappiamo, la stagione è ancora lunghissima e piena di insidie, dunque per ora la parole scudetto non va neanche pronunciata perchè come ricorda sempre Max Allegri, l’obiettivo è il ritorno in Champions League. In merito a questo l’ex portiere tra le altre di Fiorentina e Sampdoria, ha parlato della squadra e di dove potrà spingersi il Milan a fine stagione.

“C’è da essere assolutamente positivi, il Milan negli ultimi due anni ha avuto grandi difficoltà, problemi con allenatori, giocatori, quindi ti ritrovi una squadra che è partita con qualche polemica ma che è prima. Se si vuole essere negativi ti dico che senza le 3 partite con la Fiorentina hanno fatto fatica a mettere in campo una formazione, e questo è un dato. Secondo dato a voler essere negativo, e io non lo sono, è che ti reggi su Mordi che comunque ha 40 anni, però come fai a non essere positivo, è uscito da due scontri diretti non bene, di più. Quindi penso che ci sia tutto di positivo”.