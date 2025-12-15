Di Napoli: "Per me il Milan non è da scudetto, mancano le alternative"

Arturo Di Napoli, in diretta su TMW Radio durante Maracanà, ha parlato così del Milan, analizzando la sfida contro il Sassuolo: "Quando una partita non puoi vincerla, non perderla, lo diceva sempre Boskov. Ed è stato importante non perderla. Non mi preoccupa, ci sta un pari a questo punto.

Se fosse il girone di ritorno, questi punti persi peserebbero molto di più. Credo che Allegri debba più lavorare sulla testa più che su altro, perché questo Milan ha una sua idea di calcio.

Ogni tanto cade su qualche difetto del passato, come un po' di superficialità. per me il Milan non è da Scudetto perché mancano le alternative, soprattutto davanti. Poi se a gennaio arriverà qualcosa, allora potrà lottare fino alla fine. Ma se perde qualche uomo come succede al Napoli, la vedo molto dura".