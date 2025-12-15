Cannavaro: "Mondiale senza l'Italia? Sarebbe un dramma"
Fabio Cannavaro, a Sky Sport, ha parlato così della Nazionale e della possibilità che sfumi ancora la qualificazione al Mondiale: "Sarebbe un dramma, saranno due partite dure ma siamo l'Italia e non dobbiamo avere nessuna paura. Anche perché dopo ci aspetta un girone da gelatina..."
Italia, Abodi: "Abbiamo bisogno del mondiale, faremo tutti il tifo"
"Non è facile oggi pensare troppo al futuro, oggi mi concentro sul presente che è tra il 25 e 31 marzo. Abbiamo bisogno del mondiale e faremo tutti il tifo". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante il suo intervento ad Atreju. "Per estrarre il talento va cercato e poi gli va data opportunità perché non esce da solo- ha aggiunto -.
Bisogna avere metodologia che va rivista, negli ultimi 20 anni invece ci siamo molto concentrati sul modo di stare in campo, portando all'esasperazione l'organizzazione tattica e togliendo il divertimento". Abodi ha poi concluso: "Servono competenza, responsabilità e armonia per superare le criticità". (ANSA).
