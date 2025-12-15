Pedulla sicuro: “In queste condizioni il Milan non può arrivare in fondo. Rosa troppo corta”

Nel post partita di Milan-Sassuolo, l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato nel suo canale YouTube della partita disputatasi a San Siro tra Milan e Sassuolo. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

"La partita tra Milan e Sassuolo è una partita che il Milan ha tenuto in controllo ma che poi alla fine ha anche rischiato di perdere con degli strafalcioni arbitrali, perchè non c'era il fallo di Loftus-Cheek sul gol del 3-1 di Pulisic, gol che sarebbe andato a sventare una rimonta. Noi ce la cantiamo e ce la suoniamo, ma in ogni partita ci sono errori clamorosi. Il Milan paga l'organico che non è costruito secondo quelle che sono le virtù, i canoni classici, i virtuosismi quando disegni una squadra. C'è molta improvvisazione, giustamente Allegri dice prendiamo troppi gol, ma poi i gol quando li fai li devi blindare. Se riesci a trovare Bartesaghi, che chapeau, abbiamo trovato i due interpreti della nazionale del futuro, Palestra e Bartesaghi, entrambi 2005. Mi ha colpito l'umiltà di Bartesaghi nelle sue parole che ho sentito recentemente, dove ha sintetizzato l'onore, l'orgoglio, la dignità della sua famiglia, la sofferenza nella gavetta che lo ha portato a San Siro. Sul 2-1 il Milan doveva essere più in controllo, ha avuto l'opportunità di fare il 3-1 ma non ha i cambi. Purtroppo si parla una lingua sbagliata, la logica viene sfrantumata da una logica completamente agli antipodi rispetto a quello che avresti dovuto fare. Il Milan con questa situazione non può andare fino in fondo".