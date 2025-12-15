Roma-Como 1-0, la classifica aggiornata. I giallorossi si avvicinano al Napoli

La Roma batte il Como 1-0 grazie ad un gol di Wesley nel secondo tempo e vince il primo scontro diretto di stagione. La squadra di Fabregas, che ha perso Diao per infortunio nel primo tempo, esce sconfitta dall'Olimpico. Di seguito la classifica aggiornata:

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30
Juventus 26
Bologna 25
Como 24
Lazio 22
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 20
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6