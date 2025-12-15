Roma-Como 1-0, la classifica aggiornata. I giallorossi si avvicinano al Napoli
MilanNews.it
La Roma batte il Como 1-0 grazie ad un gol di Wesley nel secondo tempo e vince il primo scontro diretto di stagione. La squadra di Fabregas, che ha perso Diao per infortunio nel primo tempo, esce sconfitta dall'Olimpico. Di seguito la classifica aggiornata:
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30
Juventus 26
Bologna 25
Como 24
Lazio 22
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 20
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6
Pubblicità
News
Calabria e l'esperienza in Grecia: "A volte sono molto positivo, altre volte faccio un po’ più di fatica però me lo aspettavo"
Rosa corta: la tesi non regge più. Serve un mercato vero a gennaio. Maignan: c'è una deadline per il rinnovodi Pietro Mazzara
Le più lette
3 Rosa corta: la tesi non regge più. Serve un mercato vero a gennaio. Maignan: c'è una deadline per il rinnovo
4 Gol annullato a Pulisc. Sabatini non ha dubbi: "Quello di Loftus-Cheek non è fallo nemmeno a basket"
06:40 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
08/12 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
Primo Piano
Andrea LongoniNiente scherzi. Gimenez non cancella l'emergenza. Mercato di fantasia. La carta Loftus-Cheek...
Luca SerafiniIl primato rossonero è un insulto alla logica. Balle di mercato in grande anticipo. Fossi Scaroni, non parlerei di calcio... Simulatori a gettone, a seconda della parrocchia
Perth, ci rivediamo un'altra volta: manca l'ufficialità. Ecco quando e dove si potrà giocare Milan-Como
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com