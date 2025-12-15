Caldara non dimentica: “La foto con Higuain mi fa ancora male. Mi pesa non essere mai stato bene”

vedi letture

Durante l'ultima puntata del podcast Centrocampo, Mattia Caldara, ex difensore di Atalanta, Juve e Milan, è stato protagonsita di una lunga intervista nella quale ha raccontato tutta la sua carriera, dagli inizi fino al suo ritiro, parlando anche degli infortuni che ha subito nel corso della sua carriera. Vediamo le sue parole:

"Io quando sono lì vedo Higuain con me, capisco che il Milan ha delle intenzioni serie. Ha preso un giocatore, forse il top di quel periodo li, avevo delle idee totalmente diverse rispetto a poi come è andata, perchè comunque anche Higuain non è andato benissimo, si è un po' perso anche lui. Però la cosa che a me pesa tantissimo è che non sono riuscito a stare bene mai al Milan, tranne all'inizio dove ho giocato pochissimo, quindi ho emozioni contrastanti. Mi rendo conto magari di essere arrivato in una certa piazza importantissima, poi allo stesso tempo dopo 1 mese e mezzo vivere tutta quella cosa che ho poi vissuto, quando poi vedo quella foto li (prenotazione con Higuain ndr.) mi fa male, perchè dentro di me avevo totalmente altre speranze, la voglia di incidere, di dimostrare che potevo giocare al Milan, portare il Milan dove merita perchè in quel periodo lì il Milan non era il Milan":