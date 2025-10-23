esclusiva mn Ballo-Touré: "Era dura scavalcare Theo. Il Milan vincerà lo scudetto"

Fodé Ballo-Touré si è raccontato a cuore aperto al giornalista Alessandro Schiavone in esclusiva per MilanNews.it. In rossonero dal 2021 all'estate 2024, con una parantesi in prestito al Fulham nel 2023/24, l'ex terzino del Milan ha collezionato 26 presenza segnando una rete pesante, quella all'Empoli di tre anni fa che è valsa la vittoria per la squadra allenata da Pioli. Queste le sue dichiarazioni:

Fodé, con il Milan ha vinto lo Scudetto del 2022 e raggiunto la semifinale di Champions League nel 2023. Ma con un ruolo marginale, chiuso da Theo. Tutto sommato, esperienza positiva o negativa?

"Sono sincero, è un ricordo positivo e negativo allo stesso tempo. Ogni giocatore vorrebbe giocare tutte le partite o almeno farne un paio consecutive. Poi però ho vinto lo Scudetto con la maglia di un grande club giocando qualche partita... quindi direi che i ricordi che ho del Milan sono piuttosto belli. E ho anche dimostrato di poter rispondere alle attese che ci sono in un grande club nonostante non abbia giocato tanto. E poi...".

Ci dica.

"Grazie a quello che ho imparato al Milan adesso posso dare lezioni ai giocatori del Metz e spiegare ai ragazzi cosa fare in certe situazioni. Quella in rossonero è un esperienza che mi è servita tanto. Al Milan ho capito cos'è l'alto livello e come rispondere...".

Pioli però non la vedeva proprio.

"Questo non lo direi... e poi la sua squadra girava bene. C'era Theo che andava alla grande. Era difficile scavalcare un giocatore del genere".

Triste il suo addio dal Milan dalla porta secondaria?

"Non so cosa sia successo. Io l'anno scorso (Ballo Touré era fuori dal progetto e dalla rosa e ha fatto qualche partita per Milan Futuro, ndr) mi sono concentrato solo su me stesso. E voilà...".

Cosa manca a Leão per diventare uno dei crack mondiali?

"Ha talento e non gli manca niente... o forse sì: dovrebbe fare più gol, tutto qui. È un buonissimo giocatore. Quello che lo rende speciale sono i suoi dribbling, le sue percussioni, la sua velocità".

Il Milan dei quattro francesi capolista in Serie A a fine ottobre può rimanere lassù fino a fine maggio?

"Sì, il Milan vincerà lo Scudetto, lo vincerà (sorride convinto, ndr). Sono certo che trionferà. Ho visto le partite e la squadra è forte e gioca bene. Poi il gruppo è unito e arriverà primo".

Il suo amico Alexis Saelemaekers festeggiò come un pazzo il suo gol vittoria a Empoli su Instagram due anni fa. Sorpreso dalla sua ascesa fulminea? Modric e Nkunku hanno segnato i loro primi gol in rossonero su un suo assist...

"Ma quale sorpresa? Alexis è un ottimo giocatore e lo è sempre stato. Ha colto la sua opportunità e ora sta dimostrando il suo talento".

I milanisti si chiedono cosa farà Mike Maignan l'estate prossima.

"Rimarrà al Milan".

intervista di Alessandro Schiavone.