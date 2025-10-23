Loftus-Cheek non recupera, non ci sarà domani col Pisa

di Manuel Del Vecchio

Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano, in diretta da Milanello su Sky Sport 24, Loftus-Cheek non ha recuperato per la partita di domani sera contro il Pisa e non ci sarà: l'inglese sente ancora i postumi dell'affaticamento sofferto la scorsa settimana. Recupera invece Nkunku, che ha superato il problema all'alluce.

MILAN-PISA, LA PROBABILE FORMAZIONE
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao.