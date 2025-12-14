Bartesaghi a DAZN: "Dobbiamo entrare con l'atteggiamento giusto"

Davide Bartesaghi, anche oggi titolare, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Sassuolo. Le sue parole:

Sei scaramantico? Oggi un avversario storicamente ostico… “Sono un po’ scaramantico, ho le mie cose da fare nel pre match. Dobbiamo entrare in campo come abbiamo fatto nelle altre partite perché sono partite quasi sempre uguali: bisogna entrare con l’atteggiamento giusto e dare il massimo".

Sappiamo che avete fatto il Secret Santa a Milanello. Cosa hai regalato? “Ho regalato un maglione a Jashari per dargli il benvenuto in Italia. Mi ha detto che gli è piaciuto mi fa piacere”.