Top 10 dei migliori arbitri del mondo per France Football: c'è l'italiano Collina al primo posto

Non solo il Dream Team dei giocatori più forti della storia. France Football ha stilato la classifica dei migliori 10 arbitri di sempre e c’è una bella soddisfazione per l’Italia. Al primo posto in fatti c'è Pierluigi Collina, ora Presidente della Commissione Arbitri della FIFA. "Quando si parla di arbitri - si legge - il primo nome che risalta è il suo. Dal suo debutto nel 1977 nella sua città, Bologna, al suo addio in pubblico nel 2005 su un campo di Serie A, Pierluigi Collina ha, più di qualcun altro, scritto la storia del calcio per i suoi fischi".

Questa la Top 10

1) Pierluigi Collina

2) Ken Aston

3) Michel Vautrot

4) Markus Merk

5) Charles Corver

6) Mike Dean

7) Ian Foote

8) Ali Bennaceur

9) Stephanie Frappart

10) Howard Webb