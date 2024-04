TOP 100 calciatori più preziosi al mondo: presenti Theo e Leao in classifica

Dopo l'aggiornamento del mese di marzo la versione italiana del noto portale di statistiche Transfermarkt ha redatto la classifica dei 100 calciatori più preziosi al mondo. A comandare questo gruppo i "soliti noti" Bellingham, Haaland e Mbappé, ma in questa particolare graduatoria la Serie A è ben rappresentate, soprattutto in top 20, così come lo stesso Milan, che come Napoli e Juventus ha ben due giocatori coinvolti, ed anche in posizioni abbastanza importanti.

Stando a questi dati Transfermarkt, infatti, Rafael Leao è il diciasettesimo calciatore più prezioso al mondo con una valutazione di 90 milioni di euro, mentre Theo Hernandez è il 62esimo con 60 milioni di valore.

TOP 100 CALCIATORI PIU' PREZIOSI AL MONDO: PRESENTI LEAO E THEO

1. Jude Bellingham (Real Madrid): 180 MLN.€

2. ⁠Erling Haaland (Manchester City): 180 MLN.€

3. ⁠Kylian Mbappé (PSG): 180 MLN.€

4. ⁠Vinicius Jr (Real Madrid): 150 MLN.€

5. ⁠Bukayo Saka (Arsenal): 130 MLN.€

6. ⁠Phil Foden (Manchester City): 130 MLN. €

7. ⁠Florian Wirtz (Bayer Leverkusen): 110 MLN.€

8. ⁠Jamal Musiala (Bayern Monaco): 110 MLN.€

9. ⁠Victor Osimhen (Napoli): 110 MLN.€

10. ⁠Declan Rice (Arsenal): 110 MLN.€

…

…

17. Rafael Leao (Milan): 90 MLN.€

…

…

62. Theo Hernandez (Milan): 60 MLN.€