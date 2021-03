TOP 100 TMW - Donnarumma è ventunesimo, primo fra i portieri

La redazione di Tuttomercatoweb.com ha reso nota la TOP 100 TMW, stilata in base alle medie voto assegnate ai calciatori dalle pagelle di tuttomercatoweb.com, fra coloro che abbiano preso voto in almeno 14 partite.

21 - GIANLUIGI DONNARUMMA (Milan) 6.33

Spoiler: è il miglior portiere fino a questo momento per media voto della Serie A. Non era troppo difficile prevederlo, del resto. Porta inviolata in nove occasioni, due rigori parati anche se in uno di essi la palla è finita in rete su ribattuta. È sempre più dominante nella sua area di rigore e in alcune partite è stato il vero e proprio man of the match. Restano 10 partite di campionato per raggiungere la Champions e una in scrivania per il rinnovo di contratto col Milan.