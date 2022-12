TOP 5 MOMENTS 2022 - Inter-Milan 1-2, si è girato Giroud

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Siamo al 75’ minuto di Inter-Milan, con i rossoneri sotto per 1-0 (rete di Perisic al 38esimo). In una partita in cui la squadra di Stefano Pioli non riesce ad esprimersi al meglio e con un super Mike Maignan che viene impegnato in più occasioni, salvando la faccia al Diavolo - memorabili le parate su Brozovic prima e Dumfries poi. Ma a 15 giri d’orologio dalla fine accade qualcosa di indimenticabile, qualcosa che è destinato a marchiare la storia del campionato.

Giroud recupera palla a metà campo con un contrasto fisico su Sanchez e dà avvio all’azione del pareggio. Tonali serve Brahim Diaz al limite, con il 10 che tenta un tiro smorzato sul secondo palo. E quando la palla sembra destinata a terminare innocua sul fondo, ecco che arriva la zampata del francese. 1-1 e palla al centro. Passano tre minuti ed accade l’impensabile: Calabria serve Olivier in area di rigore, il bomber rossonero come un giocatore di basket fa piede perno spalle alla porta e, eludendo così la marcatura di De Vrij, spedisce la palla in rete con un tiro a giro di mancino sul secondo palo. "Si è girato Giroud" ed il Milan si porta a -1 (con una partita in più) dai nerazzurri capolisti.