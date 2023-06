TOP NEWS del 2 giugno - Ufficiale il rinnovo di Leao. Le parole di Ibra

© foto di Rafael Leao

Le voci dei protagonisti, le ultime novità di mercato e tanto altro su MilanNews.it: di seguito le notizie più importanti di oggi, giovedì 2 giugno 2023.



Ibra: "Non voglio smettere. Galliani mi chiama tutti i giorni. Il mio contratto? Lo ha fatto Maldini, non so cosa c’è dentro, forse c’è un altro anno" - LEGGI QUI!

VIDEO MN - Leao day: il portoghese è arrivato a Casa Milan per il rinnovo - GUARDA QUI IL VIDEO!

UFFICIALE: Rafael Leao ha rinnovato fino al 30 giugno 2028 - LEGGI QUI IL COMUNICATO!