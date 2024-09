TOP NEWS del 23 settembre - Le parole di Cardinale, il gesto di Fonseca

Di seguito le notizie più importanti di oggi, lunedì 23 settembre 2024:

- Cardinale: "Il mio messaggio alla tifoseria non sembra funzionare, quindi non darò alcun messaggio finché non vinceremo, perché capisco che è l'unica cosa che vi interessa"

- Sky - Aneddoto da Milanello: Fonseca ha organizzato una grigliata prima del derby

- Fontana: "Milan e Inter hanno bisogno di uno stadio nuovo per poter fare un salto di qualità"

- ESCLUSIVA MN - Favarin, lanciò Gabbia a Lucca: "Al Milan dev'essere il punto fermo. Pronto per la Nazionale"