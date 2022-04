TOR-MIL (0-0): primo tempo senza emozioni. Rossoneri con poche idee e con un gioco che latita

MilanNews.it

Primo tempo negativo per il Milan. Il risultato è sullo 0-0, ma i rossoneri non hanno creato alcun pericolo degno di nota dalle parti di Berisha - se non per una conclusione piuttosto centrale di Calabira - e non si sono distinti per gioco e idee; male Brahim Diaz e Leao, confusionario ma attivo Saelemaekers. Da segnalare le ammonizioni per i due centrali rossoneri Tomori e Kalulu. Ci sarà bisogno di un secondo tempo diverso dal punto di vista dell'atteggiamento e della qualità.